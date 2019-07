Ein Kurde im Glück

Das Regionalgericht Bern-Mittelland war sich am Freitag nicht ganz sicher. Es hatte eine Strafe zu prüfen, die in einem abgekürzten Verfahren von der Staatsanwaltschaft bereits festgelegt und vom Beschuldigten akzeptiert worden war.

In diesem Verfahren ging es um die Geschehnisse am Rande einer Manifestation von Erdogan-freundlichen Türken in Bern: Rund 300 Kurden versuchten an diesem 12. September 2015 die Demo der Türken mit ungesetzlichen und zum Teil gewalttätigen Mitteln zu verhindern. Mit dabei war eben auch jener Kurde, der am Freitag vor den Richtern stand.