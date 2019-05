«Ein Jahrzehnt der Investitionen»

In einem Punkt besteht beim Berner Stadtrat und dem ­­Gemeinderat Einigkeit: Die Infrastruktur in der Bundesstadt ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Dabei büsst die Stadt für ihre Sünden von früher: Bis 1999 wurden Schulden in Höhe von 1,7 Milliarden Franken angehäuft. In der Folge wurden Investitionen auf die lange Bank geschoben. Schwimmbäder und Schulhäuser sind marode geworden, zudem wird dringend zusätzlicher Schulraum benötigt.