Ein Hotel für Autos

Neu in Bern

Das Autohotel Belp ist das erste solche Projekt in der Region Bern. In der Schweiz aber ist es keine Neuheit. Besonders in der Zentralschweiz bestehen mehrere Autohotels, etwa in Küssnacht am Rigi SZ, Rothenthurm SZ, Emmen LU, Hinwil ZH und Feusisberg ZH. Diese Autohotels bieten aber weniger Plätze, als in Belp geplant sind. Die Preise bewegen sich zwischen 190 und 350 Franken pro Fahrzeug und Monat und hängen auch vom Service ab. (rei)