Ein kurzer, gerader Gang; links Blumen und Früchte, rechts Gemüse und Fleisch. Und am Ende eine Kasse, an der niemand steht. So präsentiert sich Verenas Freshcorner, der Containerladen, der heute in Laupen eröffnet wird.

Das personallose Konzept des Ladens erinnert stark an das der Hofläden, die es in der Region Bern schon länger gibt: Angeboten wird ein überschaubares Sortiment an frischen Produkten, dass direkt vom Produzenten stammt. Diese Ähnlichkeit sei beabsichtigt, sagt Projektleiter Christian Blaser: «Gewissermassen sind wir ein Hofladen ohne Hof, mitten im Dorf.»