Ein Coiffeursalon als Quartiertreff

An der blauen Wand hängen grosse Spiegel. Die Regale sind mit verschiedenen Haarpflegemitteln wie Haarsprays und Shampoo gefüllt. Frisurenbilder schmücken den Raum. So weit nichts Aussergewöhnliches für einen Coiffeursalon. Doch da stehen eben auch ein Töggelikasten und eine Jukebox im Raum – ein Indiz dafür, dass Coiffeur Angelo kein klassischer Salon ist. Der Laden an der Wylerstrasse gehört Angelo Molinara. Bereits seit 50 Jahren ist der heute 66-Jährige im Geschäft.