Ein Berner will das Internet retten

Als Pascal Fouquet an diesem Sonntag das Telefon abnimmt, steht er gerade an einer Tankstelle, irgendwo im deutschen Nirgendwo. Er ist unterwegs, von Berlin nach Strassburg, zu seinem letzten, alles entscheidenden Gefecht. Das Ziel: Die EU-Urheberrechtsreform in letzter Minuten noch verhindern.