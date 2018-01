Ehemaliger PTT-Chef ist gestorben

Der ehemalige PTT-Chef Rudolf Trachsel ist nach kurzer Krankheit am 23. Dezember 2017 verschieden, wie seine Familie mitteilt. Nach einer langjährigen Karriere beim staatlichen Post- und Telecom-Betrieb war er von 1989 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1992 Präsident der PTT-Generaldirektion. Er bereitete die PTT auf die Marktliberalisierung vor, die später zur Aufspaltung in die Post und die Swisscom führte.

Trachsel war 1927 in Bern geboren und fühlte sich zeitlebens mit der Stadt verbunden, wie seine Familie schreibt. Nach dem Studium an der ETH Lausanne und einigen Jahren in den USA trat der Elektroingenieur 1955 in die Dienste der PTT. Er war be­teiligt an Planung und Bau des schweizerischen Fernnetzes.

Dann verantwortete er bei der PTT die Einführung von Technologien wie Satellitenkommunikation oder Mobiltelefonie (Natel). Gescheitert ist ein pionierhaftes, aber auch kostspieliges Projekt zur Digitalisierung der Tele­kommunikation: 1983 wurde die Entwicklung des integrierten Fernmeldesystems abgebrochen. Über seine Pensionierung hinaus blieb Trachsel aktiv in Berufsverbänden und als Experte an der Fachhochschule Bern. (jw)