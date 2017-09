EVP und GLP gehen Wahlverbindung ein

Am Sonntag wird in Herzogenbuchsee gewählt. SVP, BDP, SP und FDP steigen alleine in die Wahlen. Nicht so die EVP und die GLP. Für die beiden kleineren Parteien mache es aber durchaus Sinn, zusammenzuspannen, finden deren Präsidenten. «Wir vertreten bei vielen Fragen ähnliche Ansichten», so Erwin Liechti (EVP). Und Thomas Kalau (GLP) sagt: «Wir hoffen, dass wir zusammen eine Chance auf ein Gemeinderatsmandat haben.»

Seine Partei habe sich aus inhaltlichen und strategischen Gründen für diesen Partner entschieden und – nachdem die Anfrage der EVP vorlag – Gespräche mit einer anderen Partei abgebrochen. Die EVP wiederum hätte laut Liechti, wäre die Partnerschaft mit der GLP nicht zustande gekommen, wahrscheinlich erneut das Gespräch mit der SP gesucht. Mit dieser war die EVP bereits 2005 und 2013 eine Listenverbindung eingegangen. Für die GLP und die EVP ist eine solche in Buchsi ein Novum. (swl)