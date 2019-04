Drohnen helfen bei der Rettung von Rehkitzen

An Holztischen sitzen ungefähr vierzig Leute. Ob Jäger, Landwirt oder Drohnenpilot, allen liegen Rehkitze am Herzen. Deshalb sind sie nach Englisberg in der Gemeinde Wald gekommen, um mehr über deren Rettung mit der Drohne zu erfahren. Hinter der Veranstaltung steht der Verein Naturpark Gantrisch. «Wir wollen uns nicht in die Rettung einmischen», sagt Lea Jost vom Verein zu Beginn, «sondern Leute zusammenbringen, um Erfahrungen auszutauschen.»