Dritter Aaretoter innerhalb einer Woche

Der Polizei wurde am Dienstagabend gemeldet, dass ein Mann vom linken Aareufer aus auf Höhe des Lorrainebades in die Aare gesprungen und in Not geraten sei. Es sei von einem Unfallgeschehen auszugehen, wie die Polizei in ihrer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Es ist bereits die dritte Person, die innert Wochenfrist in der Aare in Bern und Umgebung ertrunken ist. Am 25. Juli wurde ein 66-Jähriger aus dem Kanton Bern bei der Auguetbrücke in Muri leblos aus der Aare geborgen. Einen Tag wurde ein 33-jährigen Ägypter, der im Kanton Bern wohnhaft war, beim Schwellenmätteli aus der Aare gezogen. Er verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch vor Ort.