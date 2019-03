In Bern ist ab Donnerstagabend für drei Tage der Bär los: Die Fasnacht startet mit der traditionellen «Befreiung» des Fasnachtsbären aus dem Käfigturm. Höhepunkt der Narrenzeit in Bern ist der grosse Fasnachtsumzug vom Samstag samt Monsterkonzert.

Den Auftakt zur Berner Fasnacht bildet am Donnerstagabend die «Bärebefreiig» um 20.00 Uhr beim Käfigturm, gefolgt vom «Usschwärme» der Narren zur Schnitzelbank-Soirée in den Altstadtbeizen und zu einer langen ersten Nacht. Am Freitagnachmittag steht die ebenfalls zur Tradition gewordene «Chinderfasnacht» auf dem Programm. Nach dem Umzug versammeln sich die kleinen Narren unter dem Motto «Weder Fisch no Vogu» rund um das Münster. Am Freitagabend locken ein Fackelumzug und die Häxefasnacht in die historischen Gassen der unteren Altstadt.