Drei Verletze bei Frontalkollision

Bei Hermiswil (Gemeinde Rümligen) ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall. Ein Auto fuhr von Riggisberg in Richtung Leueberg, als es in einer Rechtskurve aus noch zu klärenden Gründen über die Strassenmitte hinaus geriet. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Die Lenkerin des entgegenkommenden Autos wurde laut Polizeiangaben eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste unter Beizug der Strassenrettung der Feuerwehr Belp aus dem Auto geborgen werden, ehe sie mit der Rega ins Spital geflogen wurde.

Ihr Beifahrer sowie der Lenker des anderen Autos wurden leicht verletzt und von je einer Ambulanz ins Spital gebracht. Im Einsatz standen weiter die Feuerwehr Riggisberg sowie Samariter.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Strasse auf dem betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden. (flo/pkb)