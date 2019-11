Drei Tage mehr Ferien für die Stadtangestellten

Der Gemeinderat will die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin attraktiver machen. Er versucht, dies über mehr Ferientage zu erreichen. Stadtangestellte haben ab dem nächsten Jahr drei Tage mehr Ferien, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Neu haben Angestellte zwischen 21 und 49 Jahren 25 Ferientage zugut, Angestellte über 50 Jahre 30 Ferientage und solche über 60 Jahre 35 Tage. Die Anpassungen gelten nicht für die Lehrerinnen und Lehrer an den städtischen Schulen, da sie nach kantonalem Recht angestellt sind. Auch für die städtischen Unternehmen Bernmobil und EWB gelten eigene Regeln.