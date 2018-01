Drei Stürme in Folge hinterlassen viel Arbeit

Tipps

Viele Unwetterschäden liessen sich verhindern, wenn bei Wetteralarm entsprechend vorgesorgt würde, betont Urs Gasser, Experte bei der GVB. Das heisst: Gartenmöbel bei Sturmgefahr hereinholen oder befestigen. Fahrzeuge in die Garage stellen. Eine relativ neue Gefahr sind die grossen Trampoline, die in vielen Gärten stehen.



«Wenn eine Windböe so ein Teil erfasst, kann es durch die Luft gewirbelt werden und an Gebäuden Schäden anrichten, die in die Tausende von Franken gehen.» Der Kanton macht zudem darauf aufmerksam, dass sturmgeschädigte Wälder bei Wind gemieden werden sollten. mm