Drei Personen bei Kollision verletzt

In Krauchthal sint am Sonntag kurz nach 16 Uhr zwei Autos kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen war eine Autolenkerin von Bolligen herkommend auf der Bolligenstrasse unterwegs und beabsichtigte in die Länggasse in Richtung Krauchthal abzubiegen.

Gleichzeitig fuhr ein anderes Auto auf der Länggasse von Krauchthal in Richtung Lindental. Im Einmündungsbereich Bolligenstrasse/Länggasse kam es aus noch unklaren Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Lenkerin des Autos, das von Bolligen herkam, wurde beim Unfall verletzt. Sie wurde laut Polizeiangaben zunächst von Ersthelfern betreut, musste daraufhin aus dem Fahrzeug geborgen und schliesslich durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht werden.