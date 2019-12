«Dr nöi Breitsch» rückt näher

Kompromiss erarbeitet

Inzwischen haben die Projektverantwortlichen gemeinsam mit Vertretern von Pro Velo Bern eine Kompromisslösung erarbeitet, wie die am Projekt beteiligten städtischen Direktionen und Betriebe am Donnerstag mitteilten.

Die Lösung trägt nach Angaben der Stadt sowohl dem Sicherheitsbedürfnis der Velofahrenden als auch den baulichen Möglichkeiten und den betrieblichen Vorgaben des Tramverkehrs Rechnung.

Im Sommer soll's losgehen

Nun muss das Bundesamt für Verkehr die Lösung noch absegnen. tut es dies, könnten die Bauarbeiten für den südlichen Teil im Gebiet Kornhausstrasse, Viktoriaplatz, Moserstrasse im Sommer 2020 losgehen.

Wann die Arbeiten am Breitenrainplatz losgehen, ist weiterhin offen. Gegen zwei geplante Verkehrsmassnahmen ist eine Beschwerde am bernischen Verwaltungsgericht hängig. Die Beschwerde richtet sich gegen Tempo 20 auf der Nordseite des Breitenrainplatzes und gegen die Abkopplung der Breitenrainstrasse vom Breitenrainplatz.

Das Bundsgericht anerkannte jüngst die aufschiebende Wirkung der Beschwerde. Will heissen: die Bauarbeiten dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn ein rechtsgütliges Urteil der Justiz vorliegt.

Ursprünglich wollte die Stadt das Projekt «Dr nöi Breitsch» am Breitenrainplatz in Angriff nehmen. Dank der Einigung mit Pro Velo soll nun zuerst der südliche Projektteil in Angriff genommen werden.

Die Berner Stimmberechtigten sagten 2015 Ja zur Umgestaltung des Breitenrainplatzes und sprachen einen Kredit von über 56 Millionen Franken. Das Projekt umfasst zwei Bauabschnitte, die je einem eigenen Genehmigungsverfahren unterstehen.