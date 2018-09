Diese Berner holten an den Swiss Skills Gold

Die Bernerinnen und Berner sind nicht nur im Fussball, sondern auch als Berufsleute erfolgreich. An den Berufsmeisterschaften Swiss Skills sicherten sich die Teilnehmer aus dem Kanton Bern 24 von 75 möglichen Goldmedaillen. Insgesamt gewannen sie über 60 Medaillen.

Je drei Medaillengewinner in 75 Berufen wurden am Samstagabend in der Postfinance-Arena geehrt. Im Rahmen einer grossen Show konnten sie vor mehreren tausend Zuschauern ihre Medaillen entgegennehmen. Es war der Lohn für den viertägigen Wettkampf, den sie am Samstagnachmittag abgeschlossen haben. Bundesrat Johann Schneider-Ammann gratulierte jedem von ihnen. Und einige machten ein Selfie mit ihm.

75 Berufsverbände führten ihre Meisterschaften im Rahmen der Swiss Skills durch. Sie stellten eine Fachjury, welche die Arbeiten der jungen Berufsleute beurteilte.

Die Swiss Skills gehen mit einem Schaulaufen am Sonntag weiter: Die jungen Berufsleute präsentieren ihr Werk aus den vergangenen vier Tagen und geben den Besuchern nochmals Einblick in die Geheimnisse ihres Handwerks.

Das sind die Medaillengewinner aus dem Kanton Bern:

Abdichter: 3. Etienne Shabani Apedua, Urtenen;

Applikationsentwickler: 2. Bryan Tabinas, Lyssach;

Automatiker: 1. Raphael Furrer, Aarwangen/Josia Langhart, Steffisburg; 3. Nicola Heiniger, Uttigen;

Bauschreiner: 2. Daniel Kunz, Melchnau;

Boden-Parkettleger: 1. Nick Hirsbrunner, Sumiswald;

Boden-Parkettleger/in, textile und elastische Beläge: 3. Noel Tschirner, Ipsach;

Bootbauer: 1. Florian Widmer, Bern; 3. Martin Kämpf, Aeschi;

Coiffeur: 3. Jordana Blaser Bern;

Detailhandelsfachmann, Bäckerei-Konditorei-Confiserie: 1. Nadja Wüthrich, Langnau;

Elektroinstallateur: 1. Michael Schranz, Adelboden;

Elektroniker: 1. Florian Baumgartner, Biel;

Fachmann Bewegungs- und Gesundheitsförderung: 3. Anya Aubert, Wangenried;

Fahrradmechaniker: 1. Sandra Schmied, Guggisberg; 3. Oona Gygax, Bern;

Fassadenbauer: 2. Fabian Graf, Bleiken; 3. Simon Keller, Häutligen;

Fleischfachmann: 1. Nicolas Moser, Seftigen;

Floristin: 1. Chantal Wiedmer Fankhaus, Trub; 3. Sabrina Messerli, Kirchdorf;

Formenbauer: 1. Alexander Grossniklaus, Burgdorf;

Gebäudetechnikplaner Sanitär: 2. Durim Hasani, Köniz; 3. Michelle Dubach, Thun;

Gebäudetechnikplaner Heizung: 2. Janine Stucki, Bern;

Gemüsegärtner: 2. Filip Luginbühl, Kirchdorf; 3 Kevin Schwab, Ins;

Gerüstbauer: 1. Benjamin Messerli, Roggwi/Dominic Matter, Unterseen; 2. Reto Imbach, Wiler bei Seedorf;

Gipser-Trockenbauer: 1. Loris Glauser, Moutier;

Heizungsinstallateur: 2. Roman Rufener, Interlaken;

Isolierspengler: 3. Janick Riedwyl, Lengnau;

Kältesystem-Planer: 1. Rino Mathias Badertscher, Burgistein;

Kältesystem-Monteur: 1. Simeon Balmer, Mühlethurnen; 3. Joel Lüthi, Hilterfingen;

Konstrukteur: 3. Reto Schneider, Frutigen;

Kosmetiker: 1. Naomi Lippert, Orpund; 3. Saskia Engel; Steffisburg;

Landwirt: 2. Adrian Zingg, Diessbach, 3. Marc Blunier, Mühleberg;

Logistiker: 1. Aline Solange Peter, Laupen; 3. Kenny Merz, Krauchthal;

Maler: 3. Samira Langhart, Steffisburg;

Mediamatiker: 1. Michel Yao, Wattenwil; 3. Lias Hess, Ins;

Netzwerk- und Systemadministrator: 3. Sven Gerber, Röthenbach;

Plattenleger: 3. Florian Jenzer, Frutigen;

Polymechaniker, CNC Fräsen: 3. Remo Straumann, Eriswil;

Polymechaniker, CNC Drehen: 3. Jannis Bohner, Wiedlisbach;

Polymechaniker, Automation: 1. Thomas Schranz, Frutigen;

Restaurationsfachmann: 1. Dominik Schwab, Ins;

Sanitärinstallateur: 1. Roman Rufener, Interlaken;

Spengler: 1. Tim Künzi, Boll; 2 Sebastian Daniel Löw, Mühleberg;

Strassenbauer: 1. Eric Estevez, Tavannes;

Strassentransportfachmann: 1. Mischa Horst, Gerzensee;

Webdesigner: 2. Michael Teuscher, Seftigen; 3. Benjamin Wolf, Bern;

Wohntextilgestalter: 2. Anina Rüegsegger, Linden; 3. Joelyn Wyss, Untersteckholz;

Zimmermann: 1. Benjamin Schneider, Belp;

Die vollständigen Ranglisten finden sich auf der Homepage der Swiss Skills. (sny)