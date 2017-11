Diese Berner Biere erhalten eine Auszeichnung

Dieser Event , so scheint es, war in der Schweiz längst fällig. Die Rede ist von den Swiss Beer Awards, die am Mittwochabend erstmals in Bern über die Bühne gehen. Denn, was sich in den letzten Jahren auf dem Schweizer Biermarkt getan hat, ist bemerkenswert. Überall schossen Kleinstbrauereien wie Pilze aus dem Boden, etablierte Brauereien erweiterten ihr Sortiment und auch Grossverteiler sowie Bars stockten ihr Angebot mit exotischeren Sorten wie IPA, Stout, Porter oder Amber auf. Das lässt sich auch in Zahlen belegen. Mit über 830 offiziellen Braustätten kann die Schweiz zu Recht als Brau- und Biernation bezeichnet werden.

Beim Swiss Beer Award handelt es sich um die erste nationale Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, die von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein gebraut werden. Am Mittwochabend werden nun die labortechnisch geprüften und sensorisch erfolgreich bewerteten Biere in feierlichem Rahmen mit 66 Gold- und 109 Silber-Label ausgezeichnet. Dies in 31 verschiedenen Bierstilen.

Natürlich ist dabei auch der Kanton Bern vertreten. Er schneidet mit insgesamt 9 von 175 prämierten Bieren jedoch eher bescheiden ab. Unter den Gewinnern sind dreimal die Felsenau Brauerei, viermal die Rugenbräu Brauerei und zweimal die Burgdorfer Gasthausbrauerei.

Das sind die prämierten Biere aus dem Kanton Bern:

Gold

Bügel-Spez, Brauerei Felsenau AG

Brauerei Felsenau AG Bärner WeizZzen Bier, Brauerei Felsenau AG

Brauerei Felsenau AG Burgdorfer Weizen, Burgdorfer Gasthausbrauerei AG

Burgdorfer Gasthausbrauerei AG Jubiläumsbier 150 Jahre Rugenbräu, Rugenbräu AG

Silber

Bärni Spezial Dunkel, Brauerei Felsenau AG

Brauerei Felsenau AG Burgdorfer Aemme, Burgdorfer Gasthausbrauerei AG

Burgdorfer Gasthausbrauerei AG Amber Oberland, Rugenbräu AG

Rugenbräu AG Zwickel, Rugenbräu AG

Rugenbräu AG Alpenperle, Rugenbräu AG

Hier finden Sie eine Auflistung aller prämierten Schweizer Biere: Swiss Beer Awards.xlsx

Im Juni 2017 wurden alle biersteuerpflichtigen Brauereien eingeladen, ihre Biere zahlreich einzuschicken. In Zusammenarbeit mit der Labor Veritas AG und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie ausgewiesenen Bier-Sommeliers und - Sensorikern wurden die Biere im August nach strengen Beurteilungskriterien untersucht und im September bewertet.

Die mit dem Silber-Label ausgezeichneten Biere sind sehr gute Vertreter des jeweiligen Bierstils. Gold-Label- Biere stehen für hervorragende Braukunst, welche den Bierstil in idealer Weise interpretiert und darüber hinaus für das gewisse Etwas sorgt, wie es in einer Mitteilung des Schweizer Brauerei-Verbandes heisst. (mib/pd)