Diebe flüchten mit gestohlenem Auto vor der Polizei

Es war 4.10 Uhr am frühen Mittwochmorgen. Polizisten der Kantonspolizei Bern waren gerade auf Patrouille, als sie auf der Kreuzung Brunnadernstrasse/Thunstrasse einen roten VW Golf bemerkten, der gemäss Communiqué «mit auffälliger Fahrweise» unterwegs war.

Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, beschleunigte das Fahrzeug und fuhr via Burgernziel in Richtung Freudenbergplatz. Dort bog es auf die Autobahnausfahrt Ostring ein und befuhr daraufhin die Autobahn A1 auf der Gegenfahrbahn in Richtung Wankdorf.

Die beiden unbekannten Insassen liessen das Fahrzeug schliesslich auf der Autobahn auf Höhe Auffahrt Schermenweg stehen und flüchteten zu Fuss in das angrenzende Wäldchen und von dort aus in unbekannte Richtung.

Zwar verfolgten die Polizisten das flüchtende Auto mit Blaulicht und wollten am Fundort des Autos an den Insassen dranbleiben. Die beiden Personen kamen der Polizei jedoch davon.

Erste Abklärungen ergaben, dass der rote VW Golf mit Berner Kontrollschildern zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 3 Uhr von Unbekannten auf einem Parkplatz an der Parallelstrasse 72 in Frutigen gestohlen worden war.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen: Gesucht werden insbesondere Personen, welche auf dem Parkplatz an der Parallelstrasse in Frutigen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wie auch Verkehrsteilnehmer, denen der rote VW Golf am Dienstagabend oder in der Nacht auf Mittwoch zwischen Frutigen und Bern aufgefallen ist. Auch Augenzeugen, die das Auto auf der Autobahn A1 zwischen der Verzweigung Wankdorf und der Ausfahrt Ostring gesehen haben, bittet die Polizei, sich unter 031 634'41'11 zu melden. (chh/pd)