Erstmals hatte der Mann Anfang Juli ein doppelseitiges Klebeband in den Opferstock der Bruder-Klaus-Kapelle în Düdingen hinabgehängt und mit dieser Technik 200 Franken erbeutet. Bis Ende September gelang es ihm noch sieben weitere Male, in dieser Kapelle Geld zu stehlen, immer mit seiner Klebebandtechnik. Der Räuber kaum auf diese Art zu insgesamt 650 Franken. Im gleichen Zeitraum wendete er seinen Trick auch beim Opferstock der Thaddäus-Kapelle an; dort war der Diebstahl mit 81 Franken wesentlich weniger lukrativ.