An ein Klassentreffen erinnerte das Ganze ja schon – im durchaus positiven Sinne. Da lagen sich die Leute in den Armen, schickten Handküsse über die Stuhlreihen hinweg, winkten und prosteten sich zu und sinnierten darüber, wie viele Jahre wenn nicht Jahrzehnte mansich nicht mehr gesehen hatte. Tauschten Erinnerungen aus an feuchtfröhliche, rauchgeschwängerte Nächte und an die Musik, ja, den Sound der damaligen Zeit: die 1970er-Jahre in diesem Bern, in der Altstadt, dort unten am Klösterlizstutz.