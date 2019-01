Man kennt Aliki Panayides als Geschäftsführerin der bernischen SVP. Als Ostermundiger Gemeinderätin. Als Frau, die sich für weniger Zuwanderung einsetzt, «damit die Schweiz auch morgen noch Schweiz ist». Sie steht oft in der Öffentlichkeit; an Veranstaltungen, in den Medien. Vielleicht auch deshalb gibt es «viele Leute, die denken, für mich gebe es nur die SVP und die Politik».