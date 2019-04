Die höchste Hotelière von Bern

Der Muskelkater plagt sie. Am Wochenende lief Corina Gilgen am Chäsizerlouf mit, 12 Kilometer. Trotz ihres Jobs findet die Hoteldirektorin Zeit fürs Joggen, sie führt das Hotel Savoy in der Neuengasse. «Beim Rennen löst sich manches Problem», sagt die 37-Jährige.