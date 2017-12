Die grösste Party steigt im Kursaal

Von einfach über gediegen hin zur luxuriösen Tafel: Die Berner Gastronomen bieten an Silvester für jeden Geschmack und jedes Budget etwas an. Auch der Kursaal Bern. Dort wird die grösste Silvesterparty in der Stadt Bern steigen.

«Wir rechnen total mit etwa 800 Gästen, in der Arena werden es etwa 550 sein», sagt Christian Grimm, der seit acht Jahren als Food-and-Beverage-Manager im Kursaal tätig ist. Sämtliche Restaurants, das Giardino, das Meridiano und das Yu, seien ausgebucht. In der grössten Lokalität, in der Arena, sollten noch Plätze zu haben sein.

Morucharind fürs Fondue

«Dieses Jahr führen wir den Event in der Arena mit dem Casino durch», sagt Christian Grimm. Im Preis von 171.80 Franken inbegriffen ist auch ein Spielguthaben von 30 Franken sowie ein ­Cüpli an einer der Casinobars. Die Pièce de Résistence aber ist – nach dem Apéro und dem Vorspeisenbuffet – das Fondue chinoise à discrétion. Eines der nobleren Art. Grimm: «Das Fleisch stammt vom spanischen Morucharind.»

«Das wird die grösste Fondue-chinoise-Party der Schweiz.»Christian Grimm

Morucha gilt als Delikatesse, am Knochen gereift, ­entwickelt es nussige Geschmacksnoten. Gereicht wird auch Pouletfleisch aus Schweizer Freilandhaltung. Für Vegetarierinnen und Vegetarier gibts Tofu und diverse Gemüse.

546 Flaschen Champagner

Das Rindfleisch werde am Stück geliefert und in der Kursaal-Küche erst kurz vor dem Anlass geschnitten. Allein für das Fondue werden 250 Kilogramm Fleisch geliefert. 86 Liter diverse Saucen werden hausgemacht. Zum Trinken stehen 546 Flaschen Champagner à 75 cl sowie 296 Weinflaschen parat.

Grimm glaubt, dass dies «die grösste Fondue-chinoise-Party der Schweiz» sein wird. Für Unterhaltung sorgen diverse Musikerinnen und Musiker, ein DJ sowie das Jo-Jo-Künstlerduo In Motion. Die ganze Sause dauert bis zwei Uhr morgens – das Casino aber bleibt bis vier Uhr früh offen.

Über 100 Leute im Einsatz

Ein solcher Megaanlass will geplant sein. «Wir beginnen bereits ein Jahr zuvor», sagt Christian Grimm. «Als Erstes müssen wir im Januar die Künstler und Bands reservieren.» Im Team sei Direktorin Karin Kunz für die Künstler und Dekorationen zuständig, jemand für das Essen, ein anderer für konzeptionelle Dinge.

«Wie viele Stunden wir für Silvester investieren, weiss ich nicht.»Christian Grimm

«Von der Planung bis hin zur Party stehen 40 bis 50 Leute im Einsatz, an Silvester selbst über 100», meint Grimm. Und: «Wie viele Stunden wir für Silvester investieren, weiss ich nicht.» Es mache immer wieder Spass – «wir haben Freude, wenn die Gäste Freude haben – vielleicht strengen wir uns für die Silvesterparty ein Tickchen mehr an.»

Zu einer grösseren Panne sei es bisher noch nie gekommen. «Wir alle haben genug Routine, dass wir auch einen so grossen Anlass im Griff haben.» Was zu tun bleibt, ist die Dekoration der Restaurants und Säle. «Das machen wir erst einen Tag vor Silvester», sagt Grimm. Mehr darüber nicht. «Es soll eine Überraschung sein.»

