Die «eiserne Lady» von Kerzers reist zur Kur

Kurz nach zwei Uhr in der Nacht auf Dienstag ist es so weit: Langsam hebt sich ein 16 Meter langer Teil der Passerelle beim Bahnhof Kerzers von seinen Stützen. Das rund acht Tonnen schwere Stück hängt am Ausleger eines riesigen Pneukrans, an Stahlseilen. Es ist der Anfang vom glücklichen Ende des 110 Jahre alten Bauwerks. Denn vor ein paar Jahren hing dessen Zukunft an einem seidenen Faden.