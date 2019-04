Die Loubegaffer am Osterschoppen

Zürich hat das Sechseläuten, Bern den Osterschoppen. Am Traditionsanlass im Kursaal fehlten natürlich auch die Loubegaffer nicht. Zwar wird das Gurten-Bier längst nicht mehr in Bern, sondern bei Feldschlösschen im aargauischen Rheinfelden gebraut, der Festfreude tat dies am Montag aber einmal mehr keinen Abbruch.