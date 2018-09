«Die YB-Euphorie tut der Stadt Bern gut»

Was bedeutet die Auszeichnung mit dem Adele-Duttweiler-Preis für Sie?

Adolf Ogi: Eine grosse Verantwortung. Für mich ist er eine ­Anerkennung für die Arbeit, die wir geleistet haben.

Wie werden Sie das Preisgeld von 100 000 Franken einsetzen?

Wir werden das Geld im Sinne der Stiftungsurkunde verwenden. Das heisst für Aktivwochenenden für Kinder und Jugendliche in Kandersteg, die unsere Stiftung organisiert. Zudem ist unsere Stiftung bei verschiedenen Projekten als Partnerin dabei. Beispielsweise bei einem, mit dem wir es Kindern aus dem ­Lötschental ermöglichen, am Grand Prix von Bern teilzunehmen. Und schliesslich finanzieren wir Projekte von anderen ­Organisationen.

Zum Beispiel?

Wir unterstützen die Schneesportinitiative. Diese Organisation fördert die Durchführung von Skilagern in der Schweiz. Wenn eine Schule ein Lager durchführen will, vermittelt die Organisation qualifizierte Skilehrer oder geeignetes Material.

Wie gross ist das Jahresbudget der Stiftung Freude herrscht?

Wir haben im laufenden Jahr Geld von 300 Spendern erhalten. So kommen jährlich etwa zwischen 150 000 und 200 000 Franken zusammen. Wir schauen ­immer, dass wir nicht mehr Geld ausgeben als reinkommt. Zudem streben wir eine Reserve von drei Jahresbudgets an.

Die Stiftung ist Ihrem im Jahr 2009 verstorbenen Sohn ­Mathias gewidmet. Wie verarbeiten Sie seinen Tod?

Einen Sohn oder einen Bruder zu verlieren, ist die fundamentalste Erschütterung, die eine Mutter und ein Vater oder eine Schwester erleben müssen. Man bleibt ­fragend zurück. Warum muss ein Kind vor den Eltern sterben? Das ist die Frage.

Und der Schmerz hält immer noch an?

Der ist immer noch da. Tröstend sind aber die Worte, die mir der kürzlich verstorbene ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi ­Annan gesagt hat. Nach der ­Beerdigung von Mathias erzählte er mir: Schau, wenn in Afrika ­jemand stirbt, sind wir bis zur ­Beerdigung sehr traurig. Doch danach versuchen wir die schönen Momente abzurufen, die wir mit dem Verstorbenen erlebt ­haben. ­Meine Frau, meine Tochter und ich versuchen, dies zu so machen. Das hilft. Aber es ist nur teilweise ein Trost.

Die Förderung des Sports war in Ihrem Leben stets Ihr zentrales Anliegen. Wieso?

Als ich UNO-Sonderbotschafter für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung war, habe ich zum Beispiel in der damaligen ­kolumbianischen Drogenhauptstadt Medellín ein Projekt mit Strassenfussball besucht, das ich initiiert hatte. Ich sah in den ­Augen der Kinder ein Leuchten. Das war berührend und unvergesslich. Der Bürgermeister sagte später zu Kofi Annan und mir: Es war kein Politiker, der uns den Frieden gebracht hat, sondern es war der Strassenfussball.

Aber der Sport ist auch kein ­Allheilmittel.

Wenn wir eine bessere Welt ­wollen, dann brauchen wir bessere Politiker, bessere Wirtschaftsführer, bessere Wissenschafter und auch bessere Journalisten. Zudem müssen wir die religiösen Führer vermehrt einbeziehen. Kofi Annan hat gesagt, um dies zu erreichen, müssen wir bei den ­Jugendlichen ansetzen, denn sie sind die Leader von morgen. Und nun kommt der Sport ins Spiel: Beim Sport lernen Kinder zu ­gewinnen, zu verlieren, Regeln zu akzeptieren, sich durchzusetzen und zu kämpfen. Dafür einen ­Beitrag zu leisten, ist mein ­grosses Ziel. Aber ich weiss auch, dass wir erst am Anfang stehen und dass es nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist.

«Ich würde beim nächsten Mal eine Olympia­kandidatur Schweiz vorziehen.»



Wenn Sie Entscheidungsträger bei der UNO wären: Wo würden Sie die Prioritäten setzen?

In Nordafrika. Dort gibt es Millionen von Kindern, die fussballverrückt sind, aber schlechte Perspektiven haben. Die UNO müsste vorangehen und dort Fussballschulen errichten. Dabei sollte sie das Internationale Olympische Komitee, die Fifa und die Uefa ins Boot holen.

In der Schweizer Sportpolitik läuft es nicht so, wie Sie es sich wünschen. Die Olympiakandidatur für 2026 des Wallis ist an der Urne klar gescheitert.

Das war ein Frust und eine grosse Enttäuschung für mich. Dabei geht es nicht um mich, sondern um die Schweiz und die Berg­gebiete. Olympische Spiele können einen Beitrag ­leisten, um die Abwanderung aus den Berggebieten zu verhindern, dem Tourismus Impulse zu ­geben und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Doch nicht einmal das Volk in Tourismuskantonen wie Wallis und Graubünden stimmt einer Kandidatur zu.

Bei der Kandidatur von St. Moritz und Davos hat man fundamentale Fehler gemacht. Die Promotoren haben es verpasst, die Regionen Laax/Flims und die Lenzerheide mit einzubeziehen. Zudem wäre es erfolgversprechender gewesen, wenn die Kandidatur ein ­Stadion in Chur für Eiskunstlauf und Eishockey vorgesehen hätte.

Dann sollen also die Bündner einen nächsten Anlauf nehmen?

Nein. Ich würde eine Kandidatur Schweiz vorziehen. Die Schweiz könnte morgen Olympische ­Winterspiele durchführen. Die Distanzen wären auch so kurz. Unser Land hat ­alles, was es an Infrastruktur braucht. Mit Ausnahme einer ­Anlage für den ­Eisschnelllauf. Dafür könnte man ein Provisorium erstellen.

Wer sollte eine solche ­Kandidatur lancieren?

Die Schweizer Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees sollten diese Aufgabe übernehmen. Sie müssten sich viel stärker für Olympische ­Spiele in der Schweiz einsetzen.

Die Euphorie für den Sport ist dagegen in der Stadt Bern gross, seit die Young Boys den ­Meistertitel gewonnen haben. Haben Sie auch mitgefeiert?

Meine Freude über diese Erfolge ist gross. Die Euphorie tut der Stadt gut. Seit ich ein ­Junge war, bin ich ein YB-Fan. Wir hatten zwar in Kandersteg keinen Fussballplatz und keinen Club, aber ich habe YB immer verfolgt. Der FC Thun spielte in meiner Jugend nicht in der Nationalliga A, sondern in der ersten Liga.

Gehen Sie immer an die Spiele?

Nein, nicht regelmässig. Aber ich war im Stadion, als YB gegen ­Luzern Meister wurden. Auch beim Champions-League-Spiel gegen Manchester United war ich dabei. Da ich nach dem Austritt aus dem Bundesrat während dreier Jahre eine Stiftung zur Förderung des Fussballs in der Region präsidiert habe, werde ich an die Spiele eingeladen.

Wem haben die Young Boys die jüngsten Erfolge zu verdanken?

Als Berner müssen wir dankbar sein, dass die Zürcher Unternehmer Hans-Ueli und der kürzlich verstorbene Andy Rihs den Meistertitel und die Teilnahme an der Champions League ermöglicht haben. Es herrscht Freude über die Erfolge. Aber es sollte vor ­allem Dankbarkeit gegenüber den Rihs-Brüdern herrschen. ­Zudem hat der Club, seit Christoph Spycher Sportchef ist, einen «Parcours sans faute» hingelegt. Sie verbessern sich Schritt für Schritt. Jetzt gilt es die Fehler zu vermeiden, die andere Clubs nach einer Champions-League-Teilnahme gemacht haben. Und die Young Boys müssen wissen: Erfolg verpflichtet.

Wie können die Young Boys künftig den Erfolg sicherstellen?

Ein wichtiger Punkt sind die Trainingsmöglichkeiten. Diese sind nicht ideal. Die Young Boys verfügen über keinen Campus so wie der FC Basel, der FC Zürich und GC. Die Frage der Trainingsplätze ist sicher eine der nächsten Herausforderungen.

Falls sich Hans-Ueli Rihs bei den Young Boys eines Tages als ­Besitzer zurückziehen sollte, wer wäre Ihr Wunschnach­folger?

Auf dem Platz Bern einen Mäzen zu finden, der so viel Geld investiert, wie es die Rihs-Brüder getan haben, ist schwierig. Deshalb gilt es nun die Strukturen für die ­Zukunft zu schaffen.

(Berner Zeitung)