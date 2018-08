Die «Worbla» gibt ihre Geheimnisse preis

Die Hitze war genau richtig zum grossen Moment zurückgekehrt. Am Donnerstag um Punkt 10.56 Uhr ­enthüllte der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) in Worb den ersten seiner 14 neuen und insgesamt 134 Millionen Franken teuren ­S-Bahn-Züge für das Worblental.

Der künstliche Rauch, der den Akt noch eine Spur feierlicher ­erscheinen liess, war rasch verflogen, nun stand die «Worb­la» mit ihrer markant gebogenen Front erstmals zur Besichtigung offen – welch wohltuend frisches Klima empfing die geladenen Gäste im Innern!In den legendären «Mandarinli», wie sie seit mehr als vierzig Jahren im Worblental unterwegs sind, ist das Klima ganz anders.

Immer wieder klagen die Passagiere über schier unerträglich hohe Temperaturen in den Abteilen, im Sommer, weil die ­Klima­anlage fehlt, im Winter, weil sich die veralteten Heizkörper nur schlecht regulieren lassen. Damit soll nun, moderner Klima- und Heiztechnologie sei Dank, in der «Worbla» ein für alle Mal Schluss sein.

Ab Ende Jahr in Betrieb

An der Premiere vom Donnerstag ­waren weitere Neuheiten zu sehen. Dass sich die 60 Meter lange «Worbla» von vorne bis hinten durchschreiten lässt, ist heute Standard und daher weniger aufregend. Und dass die Sitze breiter sind und mehr Beinfreiheit bieten, garantiert zwar mehr Bequemlichkeit, ist aber auch nicht bahnbrechend. Zumal so nur 130 Leute Platz nehmen können, derweil es in den gleich langen «Manda­rinli» 180 sind.

Interessanter sind die Details. Die Lichtbänder im Bereich der Türen etwa, die innen wie aussen von Grün über Orange auf Rot wechseln und anzeigen, ob man gemütlich, nur noch für kurze Zeit oder gar nicht mehr aus- und einsteigen kann. Oder die Sensoren über den Türen, die wartende Passagiere erkennen und automatisch den Öffnungsmechanismus in Gang setzen – wobei die Türen auch über konventionelle Knöpfe verfügen. Die Leute seien halt gewohnt, dass die Türen auf Knopfdruck aufgehen würden, heisst es dazu beim RBS.

Demgegenüber erscheinen die Steckdosen in den Abteilen heutzutage wieder als Selbstverständlichkeit. In einem Punkt bleibt der RBS seinem alten Grundsatz treu: Auch im neuen Zug gibt es keine Toiletten. Weil sie den Reisenden Platz wegnähmen. Dazu im Unterhalt viel kosteten. Und auf derart kurzen Strecken nicht dringend nötig seien.

In den nächsten Wochen stehen nun die Tests für die offizielle Zulassung an. Ab Ende Jahr soll die erste «Worbla» fahrplanmässig unterwegs und ein Jahr später der 14. und letzte der neuen Züge ausgeliefert sein. (Berner Zeitung)