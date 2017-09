Die Wellenreiter profitierten

Lyss Andreas Hegg (FDP) übertraf im ersten Wahlgang ums Gemeindepräsidium das absolute Mehr deutlich. Mit diesem Resultat hätte selbst der 59-Jährige nicht gerechnet. Den drei Herausforderern blieb nur die Gratulation an den Sieger. Mehr...

Am Samstag starten die Teams in der 1.-Liga-Gruppe 2 in die Meisterschaft. Lyss und Zuchwil Regio sind die ersten Anwärter auf Spitzenplätze, dahinter ist vieles offen. Mehr...