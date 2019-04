Die Wattenwiler atmen auf

Gut zwei Dutzend Einsprachen

Gegen innen verdichten statt grosse Grünflächen einzonen: So lautet das Credo der Worber Ortsplanungsrevision. Gegen die Pläne sind insgesamt 25 Einsprachen eingegangen. Vielfach geht es um einzelne Interessen. Sieben Einsprachen betreffen die vorgesehenen Landschaftsschutz- und Schongebiete: In diesen Gebieten ist nur eine eingeschränkte Nutzung möglich. Die Bauern argumentieren, so sei keine zeitgemässe Landwirtschaft möglich. Ihre Existenz sei bedroht. Das Ziel sei nie gewesen, die Existenz der Bauern zu gefährden, sagt Gemeindepräsident Niklaus Gfeller. «Wir stehen in Kontakt mit den Einsprechern.» Er hofft, auch hier eine Lösung zu finden, «mit der die Betroffenen leben können». (maz)