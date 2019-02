Die Berner Stadtregierung lässt nicht locker. Sie nimmt einen zweiten Anlauf, um den Sauberkeitsrappen einzuführen. Vom Grundsatz her überzeugt die Idee. Wer Abfall verursacht, soll für die Entsorgung bezahlen. Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) schlägt nun ein System vor, das weitgehend alle erfasst, die etwas verkaufen, das im besten Fall in einem öffentlichen Abfallkübel oder im schlechtesten Fall auf dem Stadtboden landet. Es geht also längst nicht nur darum, Anbieter von Take-away-Verpflegung zur Kasse zu bitten.