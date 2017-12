Es beginnt mit einer Krähe. Sie flattert auf den Spielplatz und setzt sich auf die Turnstange. Harmlos, ein Vogel bloss. Doch als sich die Haupt­darstellerin eine Zigarettenlänge später umdreht, ist der ganze Platz voller Krähen. Panisch rennt sie ins Haus.

Diese berühmte Szene aus Alfred Hitchcocks «Die Vögel» aus dem Jahr 1963 hätte dieses Jahr auch beim Berner Rathaus spielen können. Denn während der Sessionen des Grossen Rates zwitscherten dort allerhand Vögel umher.

Unsichtbare allerdings: Tweets auf dem Nachrichtendienst Twitter, mit denen die Parlamentarier parallel zur analogen Debatte im Ratssaal auch virtuell die Schnäbel wetzten. Und wie Hitchcock gelang es auch den Grossräten, auf Twitter über das Jahr hinweg die Spannung zu steigern – vom einsamen Vogel bis zum flatternden Inferno.

Der erste Vogel kam wohl vom Meer her geflogen: Es war das Salzmonopol, das im Januar eine Twitterdebatte auslöste. «Heute/morgen entscheidet der Grosse Rat, ob das Salz links weiter bei Strafe verboten bleibt (obwohl halb so teuer wie das Salz rechts)», schrieb GLP-Grossrat @Michael_Koepfli (Bern). Dazu stellte er ein Bild von Schweizer Jura Sel und von Jodsalz einer deutschen Ladenkette.

Heute/morgen entscheidet der Grosse Rat, ob das Salz links weiter bei Strafe verboten bleibt (obwohl halb so teuer wie das Salz rechts). pic.twitter.com/9utHHAIl12 — Michael Köpfli (@Michael_Koepfli) 23. Januar 2017

Einen Tag später zeigte sich @Bushranger70 (im analogen Leben SVP-Grossrat Mathias Müller aus Orvin) enttäuscht:

Für @Michael_Koepfli war klar, wer daran Schuld trägt: «Die konservativen Protektio­nisten von links bis rechts», darunter @ThomasFuchsSVP (Bern). Der liess sich allerdings auf kein Zwitscher-Hickhack ein.

Schade: Die konservativen Protektionisten von links bis rechts haben sich durchgesetzt. #Salzregal bleibt. Danke den 45 liberalen Stimmen. — Michael Köpfli (@Michael_Koepfli) 24. Januar 2017

Das Element der Vögel ist die Luft, oder anders gesagt: der Himmel. Als im März im Rathaus der neue Wi-Fi-Hotspot mit dem Namen «Jesus Christ is the Answer» auftauchte, machten sich deshalb einige Grossräte wohl zu Recht Sorgen: «Lieber @samuelkullmann, ist das Dein Hotspot? Wurde schon von 3 Grossrats­kolleg/-innen augenzwinkernd gefragt ob ich einen neuen habe. ;-)», schrieb @Michael_Koepfli an seinen neuen EDU-Grossratskollegen aus Hilterfingen.

Lieber @samuelkullmann, ist das Dein Hotspot? Wurde schon von 3 Grossratskolleg/-innen augenzwinkernd gefragt ob ich einen neuen habe. ;-) pic.twitter.com/EBm6hkMo4V — Michael Köpfli (@Michael_Koepfli) 22. März 2017

«Die Signalstärke könnte zu den ca. 20 m Distanz zwischen uns ­passen. ;-)», fand dieser. Das konnte Köpfli, dessen Partei der Kirche weniger Staatsgelder geben will, nicht unerwidert lassen.

Flugs tauchte im Rathaus der Hotspot «Flying Spaghetti Monster» auf. «So, @samuelkullmann. Das weltanschauliche Gleichgewicht im Rathaus ist wieder hergestellt ;-).»

So, @samuelkullmann. Das weltanschauliche Gleichgewicht im Rathaus ist wieder hergestellt. ;-) pic.twitter.com/KxSVQuGl95 — Michael Köpfli (@Michael_Koepfli) 22. März 2017

So einfach geht das. Bei einigen Konflikten hingegen wissen wohl nur die Götter, wie sie zu lösen wären: Während Kullmann den Rat mit neuen Sphären aufmischte, erlebte SP-Parteisekretär @David_Stampfli (Bern) als Neo-Grossrat ein Déjà-vu:

"So, wie ist das nun im Grossen Rat?!"

"Nicht viel anders als im Berner #Stadtrat. Man streitet über die #Reitschule."

1. Sitzung #grbe — David Stampfli (@David_Stampfli) 20. März 2017

Eine Krähe hackt der anderen normalerweise kein Auge aus. Doch das galt im Juni nicht innerhalb der SP, als die Jung­sozialisten auf der Zuschauer­tribüne mit Trillerpfeifen gegen das Sparpaket protestierten. ­

SP-Grossrätin @sarah_gabi_ (Schwarzenburg) twitterte ein Video der Aktion mit dem Kommentar:

Heute Grossrat Kt.BE:

Fazit,jetzt taub????

Mir hei glehrt: Im ne Ernschtfall, wäre mr längschtens aui verschosse, bis hie öpper reagiert! #Zug pic.twitter.com/8gvgj9Hsdn — Sarah Gabi (@sarah_gabi_) 12. Juni 2017

Den Vergleich mit dem Attentat in Zug goutierten einige grossratsfremde Vögel nicht: Während @mcw_bern (GFL-Stadtrat Manuel C. Widmer) von «Panikmache» schrieb und mit @sarah_gabi_ um die Wette zeterte, bestellte Jungfreisinn-Präsident @TomCBerger amüsiert Popcorn.

Sorry - der Tweet ist reine Panikmache! Ich sitze jeden zweiten Donnerstag im Stadtrat - wir hatten noch nie Angst. Trotz Demos im Saal. — Manuel C. Widmer (@mcw_bern) 14. Juni 2017

Ich habe diese Diskussion leider erst jetzt entdeckt. Ist es zu spät für Popcorn? — Tom Berger (@TomCBerger) 14. Juni 2017

Juso-Präsidentin @Tamara­funiciell wiederum ging zum Gegenangriff auf ihre Parteikollegin über:

Du/ihr habt die Möglichkwit über Abbau zu sprechen, twittert aber über Sicherheit im Grossrat #fail wahre Probleme ÖFFENTLICH thematisieren — Tamara Funiciello (@Tamarafuniciell) 12. Juni 2017

Ihre Vorstösse würden oft mehr bewirken als Trillerpfeifen, konterte @sarah_gabi_. Bis @Tamarafuniciell ungewohnt versöhnliche Töne anschlug:

Da wir im herbst schon wieder abbauen reicht es wohl nicht. Nicht deine Schuld. Bürgerliche sind d. Problem.Das heisst aber neue Wege gehen! — Tamara Funiciello (@Tamarafuniciell) 12. Juni 2017

Fast schien es, als wären die Vögel im September schon südwärts gezogen, so ruhig war es auf Twitter. Wahrscheinlich atmeten die Grossräte aber nur etwas durch, weil sie wussten, welches Finale ihnen im November bevorstand.

Das liess zumindest der Tweet von @natalieimboden (Grüne, Bern) während der Demonstration auf dem Münsterplatz zum Sparpaket am 11. September erahnen:

Das jüngste Gericht symbolisch vis-a-vis Finanzdirektion zum Belastungspaket an Protestaktion #StoppAbbau @kanton_bern Wir sind viele! pic.twitter.com/TY6MhBIiEM — Natalie Imboden (@natalieimboden) 11. September 2017

Tatsächlich: Im November waren die Vögel im Rathaus so zahlreich wie auf dem Spielplatz in Hitchcocks Horrorfilm. Während der Spar- und Sozialhilfedebatten zeigten vor allem die Linken und die EVP auf Twitter ihren Protest, der im Rathaus meist vergebens war.

«Zynisch, zynischer, SVP», fand @natalieimboden, und @melaniebeutler (EVP, Gwatt) präsentierte das «Sparmonster»: eine Zeichnung ihres siebenjährigen Sohnes, die ihr als Deckblatt für ihre Unterlagen diente.

Nicht nur Entscheide, sondern auch diverse Zwischentöne lösten Gezwitscher aus:

Wir beraten nun ganz konkret die einzelnen Sparmassnahmen, bspw. im Behindertenbereich. Die #SVP -Fraktion interessiert das nicht, sie ist mehrheitlich am Kaffeetrinken und winken dann nachher einfach Sparmassnahmen durch (Landwirte ect. betrifft es ja nicht!). Welch Arroganz!???? pic.twitter.com/rmqCYbaDvh — Sarah Gabi (@sarah_gabi_) 29. November 2017

Als ihr jemand widersprach, dass Thomas Fuchs ja am Aktenstudium sei, erwiderte @sarah_gabi_.:

Wusste gar nicht, dass der Herr Fuchs die gesamte 50-köpfige #SVP-Fraktion repräsentiert????.

Besser man hätte gleich abgestimmt!????

Gehe mal nicht davon aus, dass er 50 fach abstimmen darf! — Sarah Gabi (@sarah_gabi_) 29. November 2017

Später jedoch war die SVP voll dabei – wiederum zum Ärger der Linken:

Jetzt geht es um die heilige Kuh ???? ???? ???? in der Spardebatte @kanton_bern: konkret 2.7 Millionen Steuergeld für Viehvermarktung und zahlreiche SVP / Bürgerliche verteidigen ihre Subventionen. Kritische Stimme von Biobauer @Kilian_Baumann pic.twitter.com/9XOF46ZHH5 — Natalie Imboden (@natalieimboden) 30. November 2017

Je länger sich die Debatte hinzog, umso kreativer wurden die Parlamentarier. So auch @ruediloeffel (EVP, Münchenbuchsee):

Ihm selber zumindest schien es so zu gehen: «Zeichen setzen, Zeichen, Zeichen, Zeichen – ich kanns nicht mehr hören.»

Zeichen setzen, Zeichen, Zeichen, Zeichen - ich kanns nicht mehr hören. SVP/FDP/EDU vollen nach tagelangen "Spardiskussionen" den 35 Millionen kleinen positiven Finanzierungssaldo für kaum spürbare Steuersenkungen verchlöpfe. #GRBE — Ruedi Löffel (@ruediloeffel) 5. Dezember 2017

Doch wie es so ist in einem guten Horrorfilm: Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Das galt auch für den Grossen Rat im November: «Jesus Loves You», hiess mittlerweile der Hotspot, der wohl wiederum aus den ­EDU-Reihen stammte.

Wie schön, und ausserdem war das fliegende Spaghettimonster verschwunden. Doch stattdessen tauchte der Hotspot «Highway to Hell» auf. Mutmasslich hatte ihn jemand aus dem frustrierten linken Parteienspektrum kreiert.

Ob die zwei Grössräte „Jesus loves you“ und „Highway to hell“ mal einen Kaffee miteinander trinken sollten, oder besser einen Schnaps????? pic.twitter.com/v6jZcA5QGG — Sarah Gabi (@sarah_gabi_) 4. Dezember 2017

«Ob die zwei Grossräte mal einen Kaffee miteinander trinken sollten, oder besser einen Schnaps?», fragte sich @sarah_gabi_. Vielleicht würde auch ein Meisenknödel helfen. (Berner Zeitung)