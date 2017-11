Die Verwandlung eines Kirchturms

Der Turm wirkt modern – und auf alle Fälle ganz anders als der klassische Längsbau mit Schiff und Chor, der zu seinen Füssen liegt. Harmonie ist nicht gerade das, was das Ensemble auf dem Kirchenareal von Muri auszeichnet.

Während der Längsbau im Kern aufs 11. oder 12. Jahrhundert zurückgeht und damit eine lange Geschichte hinter sich hat, ist der Turm unübersehbar jüngeren Datums. Er entstand in der heutigen Form 1967, vor genau 50 Jahren also.

Die Neugestaltung stellte den Abschluss eines längeren Prozesses dar, der dem Turm immer mal wieder ein neues Aussehen bescherte. Und sie orientierte sich an einem anderen Gotteshaus, das die Architektur in jener Zeit verkörpert: Im Spiegel war 10 Jahre zuvor eine neue Kirche aufgestellt worden – ein Ensemble von Turm und Predigtsaal indes, das wie aus einem Guss wirkt.

Die Dinge in Muri sind halt anders gelaufen und das nicht erst vor 50 Jahren. Es begann schon Ende des letzten Jahrhunderts: Als 1881 im Raum Bern die Erde bebte, nahm auch die Kirche Muri Schaden. Der Turm, dessen Ursprung ebenfalls auf das 12. Jahrhundert datiert wurde, war in den Augen der Experten unwiederbringlich verloren.

Oder wurden die Risse in den Mauern doch überbewertet? Der Alpenhornkalender gibt sich auf alle Fälle kritisch: «Was heute sorgfältig stabilisiert, konserviert und restauriert würde, gab man damals kurzerhand aus Kostengründen zum Abbruch frei», hält die heimatkundliche Schrift dazu in der diesjährigen Ausgabe fest.

Den Turm neu aufzubauen, konnte man sich auf alle Fälle ­locker leisten. Charles-Frédéric de Pourtalès, Spröss­ling einer sagenhaft reichen Neuenburger Familie und Herr über das Mettlengut, erklärte sich bereit, die Kosten vollumfänglich zu übernehmen.

Dass er gleichzeitig über Form und Gestalt bestimmte, verstand sich da von selber. So entstand ein neugotisches Bauwerk, das mit seinen filigranen Türmchen und dem vielfältigen Zierrat so gar nicht zu einer Berner Landkirche passte.

Es hielt nur gut 80 Jahre, dann war die Bausubstanz wieder marode. Diesmal liess man es aber bei einem Teilabbruch bewenden und ummantelte die Reste mit den Mauern des neuen, heutigen Turms. Auf dem Kirchenareal wurde damals noch anderweitig gebaut: Von 1967 bis 1969 wurden auch das Schiff verlängert und der Chor tiefer gelegt.

Die Kirchgemeinde will all dieser Ereignisse erst im nächsten Jahr gedenken. Gefeiert wird an Bettag. (Berner Zeitung)