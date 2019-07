Die Tunnel-Idee für die Hodlerstrasse

Es ist eines der Prestigeprojekte der Berner Stadtregierung. Das Kunstmuseum erhält dank einer in Aussicht gestellten Spende von 20 Millionen Franken des Berner Milliardärs Hansjörg Wyss einen Erweiterungsbau. Die Arbeiten an diesem Projekt laufen auf Hochtouren. Das Ziel ist es, möglichst rasch ein überzeugendes Projekt zu erarbeiten und so die Spende des Milliardärs auch fliessen zu lassen.