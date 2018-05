Die Suche nach Weltraumschrott

Das Zeitalter der Raumfahrt begann am 4. Oktober 1957. Damals schickten die Russen den ersten Satelliten, Sputnik, in den Weltraum – und schockten damit die Amerikaner, die im Februar 1958 mit Explorer nachzogen.

Beide Satelliten verglühten wenig später beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Seither wurden von verschiedenen Ländern etwa 7500 Satelliten ins All geschickt. Heute sind rund 1500 aktiv. Etliche der ausgedienten Flugkörper – oder Teile davon – geistern immer noch im Weltraum herum und gefährden als Raumschrott aktive Satelliten.

2009 kollidierte über Sibirien in einer Höhe von 800 Kilometern ein Telefoniesatellit mit einem nicht mehr betriebenen Flugkörper. Der Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 11 Kilometern pro Sekunde erzeugte eine Trümmerwolke aus über 2000 Bruchstücken, die seither mit weiteren Satelliten zu kollidieren drohen.

«Das Problem mit dem Weltraumschrott existiert nicht erst seit 2009», sagt Marcel Prohaska, der als Astronom für die Universität Bern am Observatorium in Zimmerwald arbeitet. Dort hat die Uni Bern zwei neue Kuppeln gebaut und drei neue Teleskope installiert. Insgesamt stehen in Zimmerwald jetzt sechs Teleskope zur Verfügung. «Sie werden vor allem für die Detektion und die Katalogisierung von Raumschrott eingesetzt», erklärt Prohaska.

Kleinste Teilchen beobachten

Derzeit seien die Bahnen von rund 20'000 grösseren Schrottteilchen in Höhen zwischen 300 und 40 000 Kilometern bekannt. Mit den neuen Instrumenten in Zimmerwald werden einerseits diese Objekte verfolgt, andererseits können neue aufgespürt werden. Aber auch Teilchen, die kleiner als 10 Zentimeter sind – geschätzt werden 700'000 –, stellen eine Gefahr dar.

Bei einer Kollision mit einem Teilchen von nur einem Zentimeter Durchmesser wird die Energie einer Handgranate freigesetzt. Mit einem der neuen Teleskope wird beispielsweise der Schrott im sogenannten geostationären Raum beobachtet. In dieser Region, auf einer Höhe von ungefähr 36'000 Kilometern, folgen Wetter-, Kommunikations- und TV-Satelliten der Erddrehung, obschon sie ständig über demselben Punkt der Erdober­fläche zu verharren scheinen.

«Mit dem neuen 80-Zentimeter-Teleskop können wir Teilchen, die kleiner als 10 Zentimeter sind, beobachten», sagt Astronom Marcel Prohaska. Gerade in diesem Raum sei die Kollisionsgefahr besonders hoch, weil er dicht besetzt sei.

Raumschrott nimmt zu

Alle Modelle würden auf eine starke Zunahme von Weltraumschrott hindeuten. Damit dies verhindert und Kollisionen vermieden werden können, sind die unterschiedlichsten Massnahmen nötig. Dazu Prohaska: «Un­sere Messungen werden in einer Datenbank gespeichert, zu der die Satellitenbetreiber Zugang haben und dann ihre Satelliten auf eine andere Bahn lenken können.»

Auch das Entfernen von Weltraumschrott stehe zur Diskussion. «An der ETH Lausanne wird über einen Raumroboter nachgedacht, der den Schrott einsammelt.» Letzteres ist hingegen noch Zukunftsmusik.

Mit Zimmerwald sind weltweit – unter anderem in Südafrika und Südamerika – fünf Observatorien geplant, die nach Weltraumschrott suchen und diesen analysieren. Alle Stationen sind mit­einander verbunden. «Ich könnte von Zimmerwald aus die Kuppel in Südafrika öffnen und das Teleskop richten», meint Marcel Prohaska.

Am Samstag, 2. Juni, findet im Observatorium der Universität Bern in Zimmerwald ein Tag der offenen Tür statt. Von 9.30 bis 18 Uhr können die neusten astronomischen Instrumente bestaunt werden. Vorgesehen ist auch ein spezielles Kinderprogramm. (Berner Zeitung)