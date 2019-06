Die Stadt löst die Handbremse beim Carterminal Neufeld

Bei der Evaluation prüfte die Stadt 19 mögliche Standorte. Eine Variante war auch die Nutzung der Bahnhofplattform, welche heute die Postautos befahren. Dazu hält der Gemeinderat fest, dass die Höhenbeschränkungen der Zufahrt das Passieren der meist relativ hohen Reisebusse verunmöglichen.

Parkhaus AG will bauen

Die Stadt will den Busterminal nicht in Eigenregie bauen. Sie hat die Autoeinstellhalle Waisenhausplatz AG (Awag) beauftragt, die Realisierung und den Betrieb dieses Terminals an die Hand zu nehmen. Die Stadt Bern ist Mehrheitsaktionärin der Awag, sie hält 65,6 Prozent der Aktien.

Für die Realisierung des Projekts rechnet die Awag mit Baukosten von 6,6 Millionen Franken. Die AG ist indes zum Schluss gekommen, dass sich diese Investition nicht rechnet. Deshalb hat sie beim Gemeinderat einen grösseren Zustupf beantragt. Der Gemeinderat will diesen nun gewähren. Wie er mitteilte, beantragt er dem Stadtrat, dass die Stadt 70 Prozent der Baukosten, maximal jedoch 4,62 Millionen Franken bezahlt.

Rund um die Uhr offen

Die Awag will nicht nur Bauherrin des Terminals sein, sondern ihn auch betreiben. Vorgesehen ist, dass der Terminal rund um die Uhr offen ist. Die Awag plant, den Betrieb des Terminals mit dem P+R Neufeld zusammenzulegen, um so von personellen und betrieblich-technischen Synergien zu profitieren.

Jacques Chèvre, Geschäftsführer der Awag, ist überzeugt, dass es möglich sein wird, den Betrieb kostendeckend zu gestalten: «Die Stadt muss sich nicht an einem Betriebsdefizit beteiligen», verspricht er.

Das Areal des Busterminals gehört dem Bundesamt für Strassen. Das Amt ist bereit, es längerfristig der Stadt für den Betrieb eines Carterminals zur Verfügung zu stellen. Das Areal liegt ausserhalb der Bauzone und innerhalb der Baulinien der Nationalstrassen. Deshalb muss die Stadt eine Zonenplanänderung und eventuell eine Überbauungsordnung erlassen. Dazu wird das Stadtberner Stimmvolk das letzte Wort haben.