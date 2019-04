Die Stadt keine Patentlösung gegen Krähenplage

Die Stadt Bern weiss nicht, wie sie der Krähenplage wirksam begegnen könnte. Selbst die Uhu-Attrappen aus Plastik sind nur begrenzt erfolgreich. Das räumt der Gemeinderat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage im Stadtrat ein.

Die SVP-Fraktion wollte wissen, ob die Stadt neue Massnahmen gegen die seit Jahren nervenden Krähen plane. Vor allem im Nordquartier um die Kaserne werde manch ein Anwohner durch den Lärm der Vögel um den Schlaf gebracht. Tatsächlich nimmt der Krähenbestand seit 1988 laufend zu, wie der Gemeinderat in der am Donnerstag publizierten Antwort einräumt. Auf dem Land fänden die Saatkrähen genügend Nahrung, in der Stadt könnten sie ungestört brüten, weil es hier keine Feinde wie etwa den Habicht gebe.