«Wir konnten niemanden finden, der in Tägertschi unterrichten will.»Urs Baumann (SVP)?Gemeinderat in Münsingen

Grund dafür sind in der 3. bis 5. Klasse aber nicht primär die schwindenden Schülerzahlen, sondern die fehlenden Lehrpersonen. «Trotz aktiver Anstrengungen und Gesprächen mit der Pädagogischen Hochschule konnten wir niemanden finden, der in Tägertschi ab dem Sommer unterrichten will», erklärt Urs Baumann (SVP), Gemeinderat von Münsingen. Der Markt sei schon ausgetrocknet und die Herausforderungen einer Mehrjahrgangsklasse – in Tägertschi wird eine Klasse von Drittklässlern bis Fünftklässlern geführt – würden wohl noch mehr abschrecken.

Die Schulkinder werden ab dem Sommer an den anderen Standorten in Münsingen unterrichtet. Vom Kindergarten bis und mit der 4. Klasse steht ihnen ein Schulbus zur Verfügung. «Damit kommen wir dem Wunsch der Eltern bezüglich Schulwegsicherheit entgegen», schreibt der Münsinger Gemeinderat.

Zuwachs im Zentrum

Alles andere als sinkend sind die Schülerzahlen in den zentraleren Quartieren von Münsingen. Mindestens 120 Kinder sind für das Schuljahr 2019/2020 für den Eintritt in die erste Klasse prognostiziert. Und auch in der 3. und 5. Klasse gibt es künftig mehr Schüler. Deshalb hat die Gemeinde die Eröffnung von drei zusätzlichen Klassen beantragt. Die Klassen werden dabei neu gemischt.

Interesse aus Schulkreisen

Was mit dem bald leeren Schulhaus in Tägertschi passieren wird, ist noch nicht klar. Im Dezember hätten sich Parlamentarier und Lehrpersonen getroffen und über verschiedene Möglichkeiten diskutiert, so Urs Baumann. «Die christliche Schule ‹Saat› ist auf der Suche nach einem neuen Standort und hat Interesse gezeigt.»