Die Schützen rüsten sich für den Abstimmungskampf

Eigentlich beginnt das Training erst in einer Viertelstunde. Im Schützenhaus Platten in der Gemeinde Köniz ist aber schon alles parat: Auf den Liegeplätzen, von denen aus die Schützen zielen, sind weiche Matten ausgerichtet. Die elektronische Trefferanzeige ist aufgestartet. Und im Hang 300 Meter hinter dem Schützenhaus sind die Zielscheiben aufgezogen. Sie stehen voll in der Abendsonne.