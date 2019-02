Ostschweiz und Bern

Etliche Interpreten haben auf ihren Websites und Facebook-Seiten den Termin für das Berner Schlager-Open-Air noch nicht bestätigt. Und Semino Rossi gibt an, dass er am 31. Juli 2019 am Flumserberg-Open-Air auftreten wird. Gibt es also eine Terminkollision?

Nein. Die Schlagerfestivals in Flumserberg und in Bern werden vom selben Veranstalter organisiert. «Es gibt Künstler, die an beiden Open Airs auftreten. Natürlich ist das zeitlich aufeinander abgestimmt», sagt Stargarage-Mediensprecherin Catherine Bloch. Neben Semino Rossi treten auch Klubbb3, Voxxclub, Andy Borg und Nik P. sowohl in der Hauptstadt als auch in der Ostschweiz auf – und werden entsprechend durch die halbe Schweiz chauffiert.

Keine Konkurrenz

Dass Künstlerinnen und Künstler am gleichen Tag an zwei verschiedenen Orten auftreten, ist in der Schlagerszene offenbar nicht unüblich. Möglich macht dies die Tatsache, dass die Musik an solchen Festivals, etwa auch am bekannten Volksschlager-Open-Air in Zofingen, grösstenteils ab Konserve kommt. Die Auftritte der einzelnen Interpretinnen und Interpreten dauern in der Regel nicht sehr lange.

Weil nur selten Livebands zum Einsatz kommen, braucht es keine langen Umbauzeiten auf der Bühne. Und so sind die Künstler eben auch schnell von Bern in der Ostschweiz oder umgekehrt.

Nächstes Open Air 2020

Dass die beiden Festivals gegeneinander konkurrieren, davon geht Catherine Bloch nicht aus. «Das Flumserberg-Open-Air ist in der Region fest verankert, es kommen fast alle Leute aus der Region.» Ausserdem würden die beiden Orte geografisch zu weit auseinanderliegen, als dass die Anlässe zueinander in Konkurrenz stehen könnten.

Noch bevor das erste Berner Schlager-Open-Air auf demBernexpo-Gelände über dieBühne gegangen ist, künden die Veranstalter schon jetzt ein zweites Festival in Bern im nächsten Jahr an. In Anlehnung an Andy Borgs Hit «Ich brauch dich jeden Tag» heisst es dann: «Ich brauch’ dich jedes Jahr.»