Die Samichläuse sind los

20.30 Uhr: Nach dem Run und noch etwas verschwitzt: Wer der Oberchlaus ist, darüber sind sich der einstige Spitzensportler Markus Ryffel und Stapi Alec von Graffenried noch uneinig (siehe Bildstrecke oben).

20.20 Uhr: Santa hat seine "little helpers" dabei. Beim Elf kann man mit Treffsicherheit punkten und einen Gutschein im Wert von 150 Franken für das Erlebnisbad Bernaqua gewinnen. Wer nicht trifft kriegt immerhin Taschentücher zum Tränen trocknen (siehe Bildstrecke oben).

20.15 Uhr: Trotz Nieselregen lassen sich die Santas die Stimmung nicht vermiesen. Auf halb neun kommt der Samichlaus - the one and only - auf die Bühne und prämiert die besten Versli. Zu gewinnen gibt es etwa Raclette-Gutscheine.