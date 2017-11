Die SVP legt zu

Urs Baumann kann sich gleich doppelt freuen, als gestern Abend im Restaurant Ochsen das Ergebnis der Münsinger Gemeinderatswahl verkündet wird. Zuerst vernimmt der SVP-Präsident, dass seine Partei einen Sitz zulegt und neu auf zwei Sitze kommt – und dann erfährt er, dass er persönlich der Profiteur des Sitzgewinns ist.Als Zweitplatzierter auf der SVP-Liste hinter dem Bisherigen Reto Gertsch schafft Baumann den Sprung in den Gemeinderat. «Ich freue mich sehr über die Wahl, weiss aber auch, dass eine grosse Belastung auf mich zukommt», sagt Baumann, der in Münsingen ein Elektrogeschäft führt. Ein zweiter Sitz war das Ziel des SVP-Präsidenten.

Ebenfalls mit einem Sitzgewinn geliebäugelt hat die FDP, die als einzige Partei mit zwei Bisherigen zur Wahl antreten konnte. Der Angriff scheitert allerdings klar – die Folgen spürt nun vor allem Cornelia Tschanz, die hinter Andreas Kägi platziert ist.

Tschanz war früher Gemeindepräsidentin von Tägertschi und vertritt diesen Ortsteil in diesem Jahr als Parteilose im Gemeinderat. Im Sommer entschied sie sich für die FDP. «Ich wusste, dass es hart wird», sagt Tschanz, deshalb sei sie nun auch nicht enttäuscht. Wenigstens schaffte sie die Wahl ins Parlament. «Nun werde ich mich dort einsetzen.»

«Ich wusste, dass es hart wird.»Cornelia Tschanz, FDP

Linke konstant

Ihre Ziele erreicht haben dafür die beiden linken Parteien: Grüne und SP verteidigen je ihren Sitz. Zusammen mit dem bereits im Sommer still gewählten Gemeindepräsidenten Beat Moser (Grüne) kommt dieses Lager auf drei Sitze. Während die Grüne Vera Wenger als Bisherige die Wahl klar schaffte, erwartet SP-Vertreterin Gabriela Krebs nun Neuland.

«Ich war sehr aufgeregt», sagt Krebs, die aus dem Ortsteil Trimstein kommt. Die Wahl komme für sie aber nicht unbedingt überraschend. In diesem Jahr präsidiert sie das Münsinger Parlament. «Deshalb war ich präsenter als andere.» Nun müsse sie sich gut organisieren, sagt die Schulleiterin, und sie hat auch gleich die Lösung parat: Bei der Arbeit müsse sie nun «runterfahren», im Haushalt ihr Mann dafür «rauffahren».

Vor der gleichen Ausgangslage steht Werner Fuchser, der für die EVP auf Jakob Hasler in den Gemeinderat folgt. «Wir haben stark gehofft, dass wird den Sitz verteidigen können», sagt Fuchser, der die EVP präsidiert. Immerhin sei die Partei seit 1973 im Gemeinderat vertreten. «Nun kommt eine grosse Herausforderung auf mich zu.»

Dreifache Freude

Alles schief lief dagegen für die Grünliberalen. Zuerst verpassten sie es, ihren Wahlprospekt rechtzeitig den Wählern zuzustellen – und jetzt verfehlt sie auch klar einen Sitz im Gemeinderat, auf den sie ein bisschen geschielt hatte. Es wäre allerdings eine sehr grosse Überraschung gewesen.

Zurück zu Urs Baumann, der sich am Ende gleich in dreifacher Hinsicht freuen kann. Denn nicht nur seine Partei und er selbst stehen als Gewinner fest, sondern auch seine Frau Katharina, die den Sprung ins Parlament (siehe Seite 6) schafft. Das ist allerdings kein Erfolg seiner Partei – Katharina Baumann – auch Grossrätin – ist Mitglied der EDU. «Grundsätzlich haben wir aber ähnliche politische Ansichten», sagt er.

Resultate Gemeinderat:

SVP, gewählt: Reto Gertsch (bisher, 1601 Stimmen), Urs Baumann (1591). Ersatz: Susanne Bähler (1221).

Grüne, gewählt: Vera Wenger (bisher, 1400). Ersatz: Daniela Fankhauser (576), Urs Siegenthaler, 556), Annj Harder (551), Jürgen Jurasch (371).

SP, gewählt: Gabriela Krebs (1172). Ersatz: Thekla Huber (1030), Martin Schütz (1019).

FDP, gewählt: Andreas Kägi (bisher, 1164). Ersatz: Cornelia Tschanz (bisher, 974), Reto Flück (398), Beat Schlumpf (361).

EVP, gewählt: Werner Fuchser (883). Ersatz: Lukas Renfer (393), Peter Gugger (390), Hans Kipfer (353), Anna Sabourdy (287).

Grünliberale, nicht gewählt: Andreas Oestreicher (560), Helena Denkinger (247), Lilian Tobler (224), Roger Härri (178), Simon Berger (169). (Berner Zeitung)