Die SCB-Talente und das Schulgeld

SCB-Junior gegen Erziehungsdirektion: Jüngst standen sich am Berner Verwaltungsgericht zwei ungewöhnliche Parteien gegenüber. Die Behörde hatte ein Gesuch des Hockeyspielers um Übernahme des Schulgeldes abgelehnt. Als Nachwuchsnationalspieler gilt der 15-Jährige aus dem Oberaargau als Hochbegabter. Das Gesetz räumt ihm grundsätzlich einen Anspruch auf Unterricht an einer geeigneten Schule, in einer Sportklasse ein – auf Kosten der öffentlichen Hand. Weil es eine solche Klasse in seiner Gemeinde nicht gibt, besuchte er zunächst eine Klasse in der Stadt Bern. Das Geld dafür sprach ihm der Kanton gut.

Nicht so für den Besuch der Privatschule Feusi, an die der Spieler kurz darauf wechselte. Das Gericht stützte den Entscheid: Er könnte problemlos die Sportklasse der Volksschule im Länggassquartier besuchen. Der Vater des Spielers teilt auf Anfrage mit, er bezahle die 7400 Franken pro Semester nun selbst. «Es bleibt ja nichts anderes übrig.»

Machtwort

Ähnlich erging es einem anderen Nachwuchstalent aus dem Berner Oberland. Der 16-Jährige ging in Thun zur Schule, ist ebenfalls Juniorennationalspieler, im Sommer wechselte er zum SCB. Weil der Weg zwischen Schulbank und Eishalle zu aufwendig war, vollzog auch er einen Schulwechsel an die Feusi. Gleichzeitig beantragte er bei der kantonalen Erziehungsdirektion die Übernahme des Schulgeldes.

Wechselt ein hoch begabter Schüler innerhalb des Kantons an eine Institution mit speziellem Angebot, teilen sich der Kanton und die Wohnsitzgemeinde die externen Schulkosten. In diesem Fall war zwar der Kanton bereit, das Geld zu sprechen, dafür stellte sich die Gemeinde quer.

Weil die Stadt Thun selbst über Sportklassen verfügt, wollte sie sich nicht finanziell am Schulwechsel beteiligen. Der Spieler hätte täglich zwischen Bern und Thun hätte pendeln müssen, eine weitere Reduktion seiner Lektionen wäre die Konsequenz gewesen. «Das kam gar nicht infrage», sagt dessen Vater. Lange sah es danach aus, als würde auch er auf den Schulkosten sitzen bleiben. Die Erziehungsdirektion sprach schliesslich ein Machtwort, das Schulgeld wurde bezahlt. Dafür sei man sehr dankbar, so der ­Vater. Aber: «Hätten wir uns die ­Vorauszahlung nicht leisten können, wäre die Sache bereits im letzten Sommer gescheitert.»

Der SCB relativiert

Zwei SCB-Junioren, zwei Nationalspieler, zwei verschiedene Lösungen – wie das? «Es hängt vom Einzelfall ab», sagt Erwin Sommer, Vorsteher des kantonalen Volksschulamtes. «Bei der Beurteilung sind wir sehr kritisch.» Dass der Kanton den Besuch einer privaten Schule mitfinanziere, sei die Ausnahme. «In der Regel wird eine Lösung an der Volksschule angestrebt.»

Ähnlich tönt es vom Schlittschuhklub selbst. Der SCB zahlt grundsätzlich nichts an die Bildungskosten seiner Nachwuchskräfte. Geschäftsführer Marc Weber erklärt aber, man suche für die Spieler stets individuelle Lösungen: Alter, Perspektiven, Schulwechsel, alles spiele hinein. «Das ist ein Prozess, der mehrere Monate dauern kann.» Jährlich gebe es nur ein bis zwei Fälle, bei denen es Probleme mit dem Schulgeld gebe. In Einzelfällen helfe der Klub auch mal finanziell aus.

Von einem grundlegenden Problem mag Weber nicht sprechen: «Im Grossen und Ganzen funktioniert das System.» Wenn überhaupt, habe man mehr Mühe mit kantonalen Wechseln. Manche Kantone weigerten sich prinzipiell, Schulgeld über die Grenze zu bewegen. «Freiburg etwa bezahlt nicht, weil man ja auch bei Gottéron Hockey spielen könne.» (Berner Zeitung)