Die Rolle der Mitteparteien ist umstritten

Die Botschaft am Wahlabend war klar. Man müsse nun in Köniz viel stärker mit den Mitteparteien rechnen, sagte Casimir von Arx. Eben war bekannt geworden, dass das Bündnis aus GLP, EVP und CVP im Parlament um zwei auf acht Sitze zugelegt hatte, und der GLP-Co-Präsident sprach von einer neuen Symmetrie mit der Mitte als neuer, dritter Kraft von entscheidendem Gewicht. Der Erfolg des Bündnisses sei «ein Zeichen, dass die Könizer den Ausgleich in Form der Mitte wollen und kein Oppositionssystem mit zwei Blöcken», liess von Arx im Überschwang der Emotionen verlauten.

Zwei starke Pole

Georg Lutz, Politologe an der Uni Lausanne, relativiert indes. Verschiebungen in dieser ­Grössenordnung seien nichts Aussergewöhnliches, stellt er fest. Bei Wahlen komme es immer wieder zu Korrekturen im tiefen einstelligen Prozentbereich. Die politischen Verhältnisse seien in der Schweiz generell sehr stabil. Auch in Köniz, wo die Mitte nach wie vor das Zünglein an der Waage zwischen zwei starken Polen spielen könne.

Noch vor zehn, zwanzig Jahren war das anders. Lutz erinnert an das nationale Erstarken der SVP, das etablierte Volksparteien wie die FDP und vor allem die CVP schwächte und den Politbetrieb von Grund auf veränderte. Mit dem Auftreten von BDP und GLP schlug das Pendel später ein Stück gegen die Mitte zurück – und seither, so Lutz weiter, kommt es eben nur noch zu den kleineren Bewegungen mal in die eine, mal in die andere Richtung.

Mit Blick auf das Mittebündnis in Köniz fügt der Politologe noch an: Wichtig sei, dass sich die beteiligten Parteien auch inhaltlich fänden.

Wer braucht Hilfe?

In dieser Beziehung sieht GLP-Vertreter und Fraktionspräsident von Arx das Mittebündnis auf Kurs. Die Stimmung in der Fraktion bezeichnet er als sehr gut, «wir ziehen alle am gleichen Strick». Das gilt für ihn sogar, wenn im Parlament unterschiedliche Meinungen aufflammen. Wie vor Jahresfrist in der Debatte um eine Steuererhöhung, bei der sich die EVP mit ihrem Ja von der ablehnenden Haltung der Fraktion absetzte. Oder später in der Debatte um die Wohninitiative, bei der die CVP anders als die GLP auch gegen den gemeinderätlichen Gegenvorschlag antrat – solche Differenzen, sagt von Arx, seien nicht grundsätzlicher Natur. Sie spiegelten vielmehr wider, dass der Weg zu ähnlichen Zielen für die Parteien verschieden sei.

Dann relativiert er seinerseits die Aussagen von Politologe Lutz: Die zwei neuen Mittesitze brächten sehr wohl eine Veränderung. Bislang sei für eine Mehrheit in erster Linie das links-grüne Lager auf die Mitte angewiesen gewesen. Neu bräuchten auch die Bürgerlichen Hilfe.