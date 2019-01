Die Tage der Poststelle Uettligen sind gezählt. Das hat die Post vor knapp einem Jahr dem Gemeinderat Wohlen mitgeteilt. Die Poststelle soll durch eine Agentur mit Bedientheke im Coop ersetzt werden.

An diesem Entscheid kann auch das grosse Engagement des Gemeinderats nichts mehr ändern. Die Wohlener Exekutive gelangte an die Postcom, die den Markt überwacht, und wusste rund 2400 Personen hinter sich, die eine Petition unterschrieben hatten. Doch die Postcom hat in ihrer Empfehlung von Ende August, die der Gemeinderat erst kürzlich veröffentlichte, zugunsten der Post entschieden.