Die Post bringts, die Post holts

Jeden Tag rückt Carlo Nobel aus – bei Wind und Regen, bei Schnee oder Sonnenschein. Der Postbote und Zustellenleiter von Ittigen und Worblaufen legt aber seit einigen Wochen auf seinem Rundgang nicht nur die Post in die ­richtigen Briefkästen, sondern nimmt auch wieder etwas in seinem Wagen mit.

In und um Ostermundigen hat die Post nämlich mit dem Verein «Tischlein deck dich», der armutsbetroffene Menschen in der Schweiz mit Lebensmitteln versorgt, ein Pilotprojekt gestartet.

Dieses funktioniert so: Die Bewohner können bis Ende Januar Lebensmittel, die sie nicht mehr brauchen, in einer Tasche deponieren. Die Tasche kann anschliessend beim Briefkasten abgestellt werden, der zuständige Postbote holt sie ab und bringt sie ins Logistikzentrum in Ostermundigen.

Original verpackt

«Ich finde ein solches Projekt sehr wertvoll», sagt der 62-jährige Carlo Nobel. So viele ein­wandfreie Lebensmittel würden ­einfach weggeworfen statt weiterverarbeitet. «Wenn wir dabei helfen können, dass sie jemandem noch zugutekommen, ist das eine super Sache.»

Ganz alle Lebensmittel können aber nicht in den Taschen deponiert werden. «Es müssen original abgepackte Waren sein, die noch nicht abgelaufen sind», ­erklärt Léa Wertheimer, Mediensprecherin der Post. Diese werden aber nicht von der Post selber, sondern von einem Mitarbeiter der Organisation kontrolliert, der die Spenden im Logistikzentrum in Ostermundigen abholt.

Dort zeigt ein Blick in die Säcke, was spendierfreudige Bewohner alles weitergeben: Von Schokolade über Mehl und Zucker, Weihnachtsgüezi oder Fertigsuppen, Tuben mit Senf oder Mayonnaise ist alles Mögliche dabei.

Synergien nutzen

Wie ist die Zusammenarbeit mit der Post und «Tischlein deck dich» überhaupt zustande gekommen? «Wir wollen Arbeit und Erträge generieren, die durch die schrumpfenden Briefmengen wegfallen», sagt Léa Wertheimer.

«Wir wollen Arbeit und Erträge generieren, die durch die schrumpfenden Briefmengen wegfallen.»Léa Wertheimer, die Post

Tatsächlich ist die Anzahl Briefpost in den letzten zehn Jahren schweizweit um etwa 30 Prozent zurückgegangen. «Da wir unsere Mitarbeiter weiter beschäftigen möchten, suchen wir neue Aufgaben für sie.» Es gehe auch darum, Synergien von verschiedenen Unternehmen zu nutzen.

«Und für das Bringen und Holen von Gütern, sind wir nun einmal prädestiniert», sagt Wertheimer. Einzigartig an der Post sei vor allem, dass sie in der Lage sei, sechs Tage die Woche bei vier Millionen Haushalten in der Schweiz mit Mitarbeitern vorbeizugehen.

Verschiedene Richtungen

So hat die Post in den letzten Jahren immer wieder Pilotprojekte auf die Beine gestellt, unter anderem auch jenes mit «Tischlein deck dich».

Der gelbe Riese arbeitet aber auch mit Bauern zusammen und holt deren Produkte vom Hof ab oder übernimmt die Altpapierabholung in einigen ­Gemeinden im Graubünden. Ausserdem werden seit kurzem die gebrauchten Kaffeekapseln von Nespresso von den Postboten mitgenommen.

«Wir müssen jeweils herausfinden, wie gross das Bedürfnis und wie zahlreich die Rückmeldungen für die diversen Projekte sind.» Am Ende entscheide der Kunde darüber, wie und ob das Projekt weiterlaufe – so auch im Falle von «Tischlein deck dich».

Ob das Lebensmittel-Abholprojekt auf die ganze Schweiz ausgeweitet wird oder ob es in drei Wochen definitiv zu Ende geht, hängt auch davon ab, wie viele Lebensmittel für die Organisation zusammenkommen.

Weniger als erwartet

«Ein konkretes Fazit können wir erst Ende Januar ziehen», erklärt Alex Stähli, Geschäftsführer von «Tischlein deck dich». Bis jetzt sind aus Ostermundigen und der Umgebung 54 Taschen mit einem Gesamtgewicht von rund 200 Kilogramm Lebensmitteln beim Verein eingetroffen.

«Das ist eine etwas geringere Menge, als wir sie erwartet haben», so Stähli. Die Qualität der Produkte sei dafür aber ausgezeichnet. Wie die Menge an Lebensmitteln schweizweit aussieht, kann die Post erst sagen, wenn die Pilotprojekte in Solothurn auch abgeschlossen sind.

Zurück in Ostermundigen, der Rundgang von Zusteller Carlo Nobel ist für diesen Tag abgeschlossen. «Seit dem Beginn des Pilotprojekts in der ersten Dezemberhälfte hatten wir einen kontinuierlichen Fluss von Säcken und Taschen vor den Haustüren», sagt er. Und er wünscht sich, dass das auch so bleibt. (Berner Zeitung)