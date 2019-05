Die Miss BEA muss nicht nur schön sein

Die ersten Kühe der Rassen Holstein und Red Holstein betreten die grosse Arena. Ihre Besitzer tragen ein Nummernschild auf der Brust, sodass man glauben könnte, sie sind es, die bewertet werden. Langsam drehen die Männer ihre Runden mit den Tieren. Ein Richter steht in der Mitte und begutachtet die Prachtsexemplare. 15 Mal findet am Morgen ein solches Schaulaufen statt – jedes Mal in einer anderen Kategorie. Die jeweils erst- und zweitplatzierte Kuh schafft es ins Finale.

Adel und Harmonie

«Es ist wie in der Schule», sagt Adrian Weber vom Bernischen Fleckviehzuchtverband, als die Kühe ihre Runden drehen. Damit meint er, dass die Kategorien nach Altersklassen gebildet werden. Nur so sei ein fairer Wettbewerb möglich. Der 51-Jährige aus Niederried hilft heuer zum fünften Mal bei der Austragung des Fleckviehtages mit.

Auf der Tribüne haben sich mittlerweile rund 600 Interessierte eingefunden – zwischen 3 und 80 Jahren ist praktisch alles vertreten. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Während aus den Boxen ein «Jutz» erklingt, betreten zweieinhalbjährige Kühe der Rasse Simmentaler die Arena – die klassische Schweizer Rasse, die in die ganze Welt exportiert wird. Der in Chüjermutz gekleidete Richter tigert mit strengem Blick um die einzelnen Kühe. Er geht auch mal in die Knie, um das Euter zu begutachten.

Nach zehn Minuten sind die Favoriten bestimmt. Elina aus Lauenen machte das Rennen. Eine «sehr komplette Kuh» sei es, mit «viel Adel und Harmonie in der Bewegung», sagt der Richter ins Mikrofon. «Die Ausstrahlung ist nur einer von vielen Punkten, auf die geachtet wird», sagt Weber. Sogar die Beine, genannt Fundament, sind wichtig.

Weiter wird die «gute Tiefe» des Tieres gelobt, was meint, die Kuh hat einen voluminösen Pansen. Das hat weniger mit Schönheit zu tun als mit gesundheitlichen Aspekten. Eine solche Kuh frisst vorwiegend Raufutter – also Heu und Gras. Das wird generell von den Milchverarbeitern gewünscht. «Bei der Show geht es nicht nur um Schönheit, sondern auch um wirtschaftliche Aspekte wie etwa die Milchproduktion», sagt Weber.