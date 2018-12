Das Feuerwerk am 1. August flog nicht in die Luft, sondern wurde von der Kundschaft mehrheitlich in die Verkaufsstellen zurückgebracht. Wegen der Trockenheit und der Hitze erliessen die Behörden in vielen Regionen ein absolutes Feuerverbot.

Nun steht der nächste wichtige Termin für die Freunde und Verkäufer des Feuerwerks vor der Tür: der Jahreswechsel. Und am Montag steht einem Feuerzauber am Nachthimmel nichts mehr im Weg. Die Böden sind feucht, und der angekündigte Nebel ist so hoch, dass er die Sicht nicht beeinträchtigen sollte.