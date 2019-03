Die Mieter hoffen auf das Volk

Abstimmung erst später

Im Lindendorf stehen 12 Wohnhäuser mit insgesamt 228 Wohnungen. Sie haben zehn verschiedene Besitzer: Pensions­kassen, Anlagestiftungen und Immobilienfirmen. Zum Teil haben sie ihre Liegenschaften vor kurzem bereits saniert; dort wird in nächster Zeit kaum aufgestockt. Die Mehrheit der Häuser hat seit dem Bau vor knapp 40 Jahren aber keine grösseren Erneuerungen erfahren.

«Es dürfte in nächster Zeit also so oder so Sanierungen geben – ob mit oder ohne Aufstockung», sagt Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos). Damit könnten die Mietzinse unabhängig von Aufstockungen steigen.

Dem Argument, das Lindendorf zahle die Zeche für das zu wenig dicht bebaute Oberfeld, widerspricht Iten ebenfalls: «Im Verhältnis zur Gesamtfläche ist das Oberfeld heute dichter bebaut als das Lindendorf.» Würden die Lindendorf-Blöcke aufgestockt, wären die beiden Quartiere ungefähr gleich dicht überbaut.

Angesichts der Tragweite des Projekts wollte der Ostermundiger Gemeinderat die Lindendorf-Aufstockung am 19. Mai freiwillig vors Volk bringen. Das Parlament lehnte dies ab.

Dass die Mieter nun das Referendum ergriffen haben, überrascht Thomas Iten nicht. Nun reiche die Zeit aber nicht mehr, die Abstimmung im Mai stattfinden zu lassen. Voraussichtlich wird sich das Volk am 19. Oktober zum Lindendorf äussern können.