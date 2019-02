Spaziergänger vor Ort äussern sich ebenfalls durchwegs positiv über die Neuauflage der Bar au Lac. Neben dem VASU wird der Entscheid auch durch den Verein am See, die Nachberegruppe Obstberg sowie die IG Gryphenhübeli unterstützt.

«Die IG-Egelsee, welche einzig zum Zweck der Bekämpfung jeglicher Zwischennutzungen am Egelsee gegründet wurde, besteht aus einzelnen Personen und vertritt in keiner Weise die Meinung ‹der Anwohnerinnen und Anwohner›, sondern einzig ihre persönliche», sagt Stefan Kropf, Präsident des Vereins am See.

Sein Verein teilte am Donnerstag mit, dass der Regierungsstatthalter mit dem Entscheid beweise, dass er neben Gesetzeskenntnissen auch über gesunden Menschenverstand verfüge.